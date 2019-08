Na Islandiji nasedlo 50 kitov pilotov, 30 so jih rešili

V petek pozno popoldne so poginule mrke pliskavke, poimenovane tudi kiti piloti, našli blizu kraja Gardur, kakih 50 kilometrov od prestolnice Rekkjavik. Po poročanju islandskih medijev so lokalni prebivalci takoj začeli s prizadevanji, da bi rešili še žive nasedle kite, preden so prišle strokovne reševalne ekipe. Okoli 90 prebivalcev je tako vso noč skrbelo, da so kiti ostali mokri.

Do jutra so nato skupaj z reševalci v morje vrnili še zadnjega preživelega kita, morali pa so počakati na plimo, da je bilo morje dovolj globoko.