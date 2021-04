Islandski vulkan navdušil slovenske športnike

Na Islandiji je že več kot dva tedna aktiven vulkan, pred dnevi so po tem, ko so mislili, da se že umirja, odkrili še novo razpoko, ki bruha lavo, ki se spušča v dolino. In potem, ko je spektakularne prizore, ki jih ponuja izbruh ognjenika, želelo od blizu videti več 10.000 ljudi, so oblasti preventivno zaprle dostop do območja. Še pred tem pa so si ga čisto od blizu pogledali štirje Slovenci. Trije košarkarji in trener, ki si kruh služijo v deželi ognja in ledu.

