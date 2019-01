Na italijanskem seznamu še 30 'teroristov', ki so pobegnili v tujino

Italijanske oblasti iščejo še 30 "teroristov", ki so pred roko pravice pobegnili v tujino, so sporočili z notranjega ministrstva v Rimu. Pred nekaj dnevi je Bolivija izročila Italiji člana italijanske skrajne levičarske skupine Cesareja Battistija, ki se je 37 let skrival v tujini.

FOTO: AP "30 teroristov je še ne begu, 27 z levice, trije z desnice. Njihova imena so na mizi notranjega ministra Mattea Salvinija," so na notranjem ministrstvu zapisali v sporočilu za javnost. Ministrstvo je sporočilo, da seznama ali imen ne bodo objavili. Za 14 ubežnikov sicer domnevajo, da so v sosednji Franciji. Posodobljeni seznam so pripravili na policiji in obveščevalnih službah po aretaciji Cesareja Battistija, so še sporočili z notranjega ministrstva. Battisti, ki so ga italijanske oblasti iskale zaradi štirih umorov v 70. letih prejšnjega stoletja, je v ponedeljek v zaporu na Sardiniji začel prestajati dosmrtno zaporno kazen. Battisti je bil na begu pred italijansko roko pravice skoraj štiri desetletja. Leta 1979 je bil obsojen zaradi članstva v prepovedani oboroženi revolucionarni skupini, dve leti kasneje pa je med čakanjem na sojenje pobegnil. Kljub temu so ga potem v odsotnosti obsodili na dosmrtni zapor zaradi umora dveh policistov ter sodelovanja pri umoru mesarja in načrtovanju umora zlatarja, ki je umrl v strelskem obračunu. Battisti je priznal, da je bil član levičarske skupine Oboroženi proletarci za komunizem, ne pa tudi odgovornosti za umore. Po pobegu je sprva živel v Franciji, nato pa je zbežal v Brazilijo, kjer so ga leta 2007 aretirali v Rio de Janeiru. Po nekaj letih v priporu je takratni brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva izdal odlok o prepovedi izročitve Italiji, kar je podprlo tudi brazilsko vrhovno sodišče, zato je lahko odšel na prostost. Novi brazilski predsednik Jair Bolsonaro pa je že med predsedniško kampanjo obljubljal, da bo ob nastopu mandata Battistija nemudoma izročil Italiji. Nalog za njegovo izročitev pa je sredi decembra podpisal že odhajajoči predsednik Michel Temer. A Battisti je poniknil, dokler ga niso v soboto aretirali v sosednji Boliviji v mestu Santa Cruz de la Sierra. Operacijo so v sodelovanju izvedli bolivijski in italijanski policisti.