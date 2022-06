Na izpitno vožnjo kandidati čakajo tudi do dva meseca ali več

Verjetno si svet brez avtomobilov sploh ne predstavljamo več, mladi v večini komaj čakajo, da sedejo za volan, a težava se pojavi pri prijavi na glavno izpitno vožnjo, saj nanjo še vedno čakajo tudi do dva meseca ali celo še več. In zakaj prihaja do takšnih čakalnih dob? V veliki meri je za dolge čakalne dobe poskrbela epidemija. V obdobju, ko so bile avtošole in izpitni centri zaprti, naj okrog 5000 ljudi ne bi pridobilo vozniškega dovoljenja in tisti, ki niso takrat, želijo to urediti zdaj.

Najdlje čakajo kandidati kategorije A in B. "Govorimo o skoraj sedem mesečnem zaprtju izvajanja te dejavnosti, ko agencija ni mogla oziroma ni smela izvajati vozniških izpitov," pojasnjuje Robert Gril iz Javne agencije za varnost prometa. V tem trenutku je na opravljanje vozniškega izpita oziroma na izpitno vožnjo prijavljenih okoli 5000 kandidatov in čakalne dobe se iz dneva v dan daljšajo. Težava pa je tudi pomanjkanje kadra. "Kar se tiče javne agencije je premalo kadra na področju izvajanja vozniških izpitov, tudi kar slišimo iz Gospodarske zbornice je prav tako pomanjkanje kadra na področju učiteljev vožnje, skratka v celotni branži manjka kadra," še dodaja Gril. icon-expand Vožnja FOTO: Dreamstime "Mora bit tudi dober kader, ker vseeno delamo v branži, ki je odgovorna in ne govorimo samo o vozniškem izpitu, ampak kako se bomo čez pet ali deset let vozili po naših cestah," pa razlaga Manuel Pungartnik, vodja šole vožnje AMZS. Tudi začetek motoristične sezone in številčnejše generacije pripomorejo k daljšanju čakalnih dob, iz Agencije za varnost prometa ocenjujejo, da bo za reguliranje čakalnih dob potrebno še kakšno leto, do takrat pa: "Naj nadaljujejo z usposabljanjem, nekaj potrpežljivosti, učitelji pa naj dobro pripravijo kandidate, da bo uspešnost, ko bodo prispeli na izpitno vožnjo, višja," pravi Pungartnik.