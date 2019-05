Na Japonskem bodo zadržali prodajo novih Huaweijevih telefonov

Drugi in tretji največji japonski ponudnik mobilnih storitev KDDI in SoftBank sta danes sporočila, da sta se za zadržanje prodaje novih Huaweijevih aparatov odločila, da bi pridobila čas za preučitev nastalega položaja in posledic ameriške prepovedi sodelovanja s kitajskim velikanom.

Google je v nedeljo sporočil, da prekinja sodelovanje s Huaweijem. V ponedeljek je nato navedel, da bo ukrep prizadel le potencialne kupce novih pametnih telefonov, medtem ko bodo aplikacije, kot sta Gmail in Zemljevidi, ter storitve, kot sta trgovina z aplikacijami Google Play in Google Play Protect, ki preveri naložene aplikacije in občasno pregleda napravo, na obstoječih napravah in tistih, ki jih imajo prodajalci na zalogi, še naprej normalno podprte.

ZDA so sicer prepoved poslovanja s kitajskim tehnološkim velikanom nato preložile za 90 dni.

Ameriški predsednik Donald Trump je izvršni ukaz o prepovedi poslovanja s tujimi telekomunikacijskimi podjetji, ki predstavljajo tveganje za nacionalno varnost ZDA, podpisal minuli teden. Podjetja ali države niso posebej omenjene, a v prvi vrsti naj bi šlo predvsem za ukrep proti kitajskemu telekomunikacijskemu velikanu Huawei.