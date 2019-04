'Zlati teden' na Japonskem: abdiciral bo prvi cesar po 200 letih

Zadnji dan meseca aprila se bo japonski cesar Akihito po tridesetih letih vladanja odpovedal prestolu in ga prepustil svojemu sinu Naruhitu. Na Japonskem se začenja t. i. zlati teden, v katerem se zvrstijo državni prazniki, letos pa so teden v luči spremembe na cesarskem prestolu podaljšali kar v deset dni.

Japonski cesar Akihito, ki danes šteje 85 let, je cesarski prestol zasedel januarja 1989 po smrti svojega očeta, cesarja Hirohita. S tem je postal 125. cesar in prvi po 200 letih, ki bo abdiciral – nazadnje se je to zgodilo leta 1817, ko je odstopil cesar Kokaku.

Kot celota reiwa pomeni sodelovanje med ljudmi, generiranje kulture s harmonijo med ljudmi. Besedo so sestavili iz delov pesmi stare japonske poezije Manyoshu.

Akihito se s prestola umika predvsem zaradi zdravstvenih razlogov, menda pa tudi zato, ker tudi njegov naslednik, sin Naruhito, ni več najmlajši (drugo leto bo dopolnil 60 let). S tem, ko sestopa s prestola, se končuje obdobje heisei, kar pomeni vzpostavljanje miru. Začenja se obdobje reiwa, ki ga je za nas razložil doktor robotike Ivan Godler, ki že več kot 30 let živi na Japonskem. To se bo uradno zgodilo 1. maja.

V času pred svojo abdikacijo se je cesar Akihito s svojo ženo udeležil veliko slovesnosti. FOTO: AP