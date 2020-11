Na javnih mestih druženje odslej dovoljeno le še s člani istega gospodinjstva

Slovenija se za 14 dni zapira. V ponedeljek se bo ustavil javni promet, zapirajo se vse nenujne trgovine, pogoji za prestop meje bodo strožji. Že s petkom pa velja, da se lahko zbirate in družite samo še s člani vaše družine oziroma gospodinjstva. Kot pojasnjujejo na notranjem ministrstvu, to ne pomeni, da ne morete več videti članov vaše družine, ki živijo na drugem naslovu kot vi, ne morete pa se na javnih mestih več družiti in zbirati s sosedi, prijatelji, znanci. Tudi to, da bi se izven vašega družinskega kroga družili v stanovanjih in hišah, je močno odsvetovano.

