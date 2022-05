Na Jesenicah pred poklicno maturo 11 maturantom grozi popravni izpit

Stiske, s katerimi se srečujejo mladi, so neposredno povezane tudi z učnim uspehom in proti koncu šolskega leta, ko so na dnevnem redu zaključevanja ocen in priprave na izpite, morda celo maturo, se tesnoba številnih otrok iz dneva v dan povečuje. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi učitelji, ki naj bi iskali znanje, ne neznanja, in bili otrokom v oporo. A kaj, če ni tako? O kaotičnem koncu šolskega leta pripovedujejo dijaki zadnjega letnika Srednje šole Jesenice, kjer kar enajstim od 24 učencev grozi popravni izpit in to tik pred poklicno maturo. Bodo sploh lahko pristopili k zrelostnemu izpitu ob koncu srednje šole in kaj o učnih metodah učiteljice pravijo na šoli?