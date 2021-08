Na jugozahodu Češke v trčenju dveh potniških vlakov umrle tri osebe

Na jugozahodu Češke, v bližini meje z Bavarsko, se je zgodila huda železniška nesreča. V trčenju potniških vlakov sta po zadnjih podatkih umrle tri osebe, najmanj 40 ljudi je ranjenih. Na kraj nesreče je prihitelo več deset reševalnih avtomobilov in štirje helikopterji, ki so hudo ranjene prepeljali v bolnišnice. Pomoč je poslala tudi Nemčija. Po zadnjih podatkih naj bi strojevodja hitrega vlaka, ki je vozil iz Münchna v Prago, prevozil signal za ustavljanje in trčil v regionalni vlak. Na prizorišče je prihitel češki minister za promet in izrazil sožalje žrtvam in svojcem.