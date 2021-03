Na jugu Velike Britanije našli že 400 gramov kamnin meteorita

V Veliki Britaniji so prišli do velikega astrološkega odkritja. Na jugu Otoka so našli več delcev meteorita, ki je pred dobrim tednom dni osvetlil nebo nad Veliko Britanijo. Znanstveniki so navdušeni, saj gre za prvo takšno najdbo po 30 letih. Zato so pozvali lokalne prebivalce, da naj zaženejo iskalno akcijo za morebitnimi ostanki meteorita. Do zdaj so našli že približno 400 gramov kamnin, znanstveniki so še posebej navdušeni zato, ker naj bi šlo za redko vrsto kamnine, ki naj bi bila ostanek gradnikov Osončja.

