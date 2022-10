Na kaj moramo biti pri vedenju otroka pozorni?

22-letnik, ki je pred slabim mesecem dni v mariborskem Mestnem parku skušal umoriti 20-letno dekle, je še vedno v priporu. K sreči pa se zdravstveno stanje dekleta, ki je ob napadu utrpelo hude poškodbe, izboljšuje. Prav tako tudi zdravstveno stanje 17-letnega fanta, ki ga je minuli konec tedna na območju mariborske Pekarne z ostrim predmetom večkrat zabodel šele 15-letni osumljenec, ki je prav tako pristal v priporu. Ob tem se seveda poraja vprašanje, kaj je šlo narobe in ali bi taka dejanja lahko preprečili. S specialistom psihiatrije smo govorili o tem, na kaj moramo biti pri otroku pozorni, in predvsem, ali obstajajo kakšni vedenjski vzorci, ki kažejo na to, da bi se otrok lahko razvil v nasilneža. In kako otroku ali mladostniku pomagati?