Na Kanarskem otoku uničenih že prek 1100 zgradb, evakuirali okoli 6000 ljudi

S težavami se ponovno soočajo na španskem otoku La Palma, kjer so minuli vikend zabeležili več nizov potresnih sunkov, z ognjenika pa so se začeli valiti ogromni deli strjene lave. Gmote so dosegale velikosti večnadstropnih zgradb, lava, ki uhaja iz ognjenika, pa zdaj ogroža industrijsko cono in druge zgradbe. Samo v nedeljo so na otoku zabeležili 21 potresnih sunkov, najmočnejši je imel magnitudo 3,8.