Na Kitajskem rušijo cerkve, plenijo Biblije in zapirajo semenišča

Kljub temu kitajska partijska vlada nadaljuje s pregonom krščanskih organizacij, predvsem protestantskih. Kitajskega pastorja Wang Yija in sto protestantskih vernikov so v začetku decembra aretirali in jih obtožili "spodbujanja k nasprotovanju državnim oblastem". Kot poroča CNN, naj bi se intenzivno preganjanje kristjanov na Kitajskem dogajalo že skozi vse leto 2018, porušenih je bilo tudi več cerkva po državi, češ da so bile zgrajene brez dovoljenja države.

Podobna zgodba prihaja iz kitajskega mesta Chengdu, kjer so policisti zaprli cerkev še enega priljubljenega pastorja Gu Baoluoja. "Že mesece sem se veselil božične polnočnice, okraševanja naše cerkve in petja božičnih pesmi, kot je Sveta noč," je za New York Times povedal Baoluo. Ampak v začetku decembra je v njegovo cerkev vstopila policija,ki jezaplenila Biblije in ostale verske knjige, zaprla škofijsko šolo in semenišče, pastorja pa pridržala in ga – enako kot Yija – obtožila, da ščuva ljudi, naj nasprotujejo državi, za kar je na Kitajskem zagrožena kazen pet let zapora. "To je največji napad na krščanstvo v zadnjem desetletju," ocenjujejo verniki.