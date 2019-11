Na kmeta je v koruzi čakala plastenka, polna nabojev s šibrami

V okolici Negove se nekdo še vedno igra z življenji kmetov, ki s kombajni zarijejo v dobro skrite nastavljene nerjaveče palice. Deli palic in noži kombajna, ki letijo naokoli, lahko namreč kmeta ubijejo, škoda pa je ogromna. Doslej je bilo uničenih že 20 kombajnov. Nepridiprav je zdaj šel še dlje in kmetu med koruzo nastavil plastenko, polno nabojev s šibrami.

Aljaž Bratuša in njegov mlajši brat sta se pred časom lotila spravila koruze. Iz preventive sta se dela lotila z manjšim in cenejšim enorednim kombajnom. "Takrat smo najprej naleteli na nerjaveče jeklo, potem še na to tako imenovano bombo," je povedal Bratuša ter dodal, da sta imela srečo, da je brat gledal na pot pred kombajnom. Nevarnost odkrila, še preden bi se zgodila nesreča Našla sta namreč plastenko, ki je bila polna nabojev s šibrami. Ta je bila v koruzi dobro skrita. Sedaj razmišlja, kaj vse bi se lahko zgodilo, če je brat ne bi dovolj hitro opazil. Lahko bi namreč prišlo tudi do poškodb.

Nepridiprav kmetom v koruzna polja že več let nastavlja kovinske palice, tokrat pa je celo plastenko s šibrami. FOTO: Kanal A

Ko sta opazila sivi lepilni trak, sta svoje delo ustavila in pogledala, za kaj gre. Poklicala sta tudi policijo, da je prišla in zavarovala kraj. Prav Bratuša naj bi bil glavna tarča storilca, saj naj bi mu že pred leti dejal, da bo uničil njega in njegovo kmetijo. Koruzna polja, na katerih so kombajne uničili različni kmetje, je namreč nekoč, pravi, žel prav on. Vse informacije je predal policiji, a povratnih informacij še ni prejel."Nič konkretnega. Nič uradnega," pravi Bratuša. Od prvih težav pa so minila že štiri leta. "Predolgo se vleče," meni Bratuša. "Mislim, da policija letos jemlje resno, pred tem pa je vse skupaj jemala premalo resno," je še dejal. Nepridiprav kmete terorizira že štiri leta Policisti danes molčijo. Pred kamero, dokler preiskava ne bo končana, ne želi nihče več. Njihova zadnja razlaga je izpred dobrega meseca dni, ko je komandir policijske postaje Gornja Radgona Aleksander Kreslin dejal, da je policija na strani kmetov. "Kmetom lahko sporočimo, da smo na njihovi strani, da se aktivno vključujemo v zadevo oziroma, da skušamo narediti vse, da bi prišli na sled storilcu kaznivega dejanja. Skušamo pridobiti materialne dokaze, da bomo lahko na sodišču uspešno zagovarjali našo morebitno kazensko ovadbo," je takrat zagotovil Kreslin.

Doslej je bilo uničenih že 20 kombajnov, lahko pa bi prišlo tudi do hujših telesnih poškodb ali smrti. FOTO: Shutterstock