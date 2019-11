Na koalicijskem kosilu: 'Ne more imeti vsak svoje žoge in vsak zase igrati'

V vladni palači je potekalo kosilo predsednikov in predsednice koalicijskih strank, z namenom, da se tik pred odločanjem o proračunu dogovorijo, kako naprej. Gre namreč za manjšinsko vlado, ki je za povrh ostala še brez pogodbene partnerice Levice. Koalicijo pa ob tem pretresajo še notranji spori, nezaupanje in različne solo akcije. In kakšen je izplen?