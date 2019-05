Za končne izide je treba prišteti še glasove po pošti in iz tujine

Volitev se je udeležilo 482.300 volivcev oziroma 28,29 odstotka volilnih upravičencev. Izidi volitev, ki jih je v nedeljo zvečer razglasila Državna volilna komisija, so sicer uradni, niso pa še končni.

Danes po 12. uri bodo namreč okrajne volilne komisije ugotavljale še izid glasovanja po pošti iz Slovenije. Na ta način so lahko glasovali volivci v bolnišnicah, domovih za starejše in zaporih ter invalidi.

Na končne izide nedeljskih volitev bo treba počakati do 3. junija. Takrat bodo namreč prešteli še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz tujine. Volivcev s stalnim prebivališčem v tujini je sicer nekaj več kot 94.000, ni pa znano, koliko jih bo glasovnice, ki so jih vsi prejeli po pošti, tudi vrnilo. Tako še ni jasno, ali bi utegnili glasovi iz tujine premešati karte pri volilnem izidu.

Postopek ugotavljanja končnega uradnega izida volitev z objavo v uradnem listu mora biti sicer končan do 14. junija.

Skupna lista SDS in SLS je z okoli 26,4 odstotka glasov osvojila tri poslanske mandate. SD so z okoli 18,6 odstotka glasov dobili dva mandata, enako kot LMŠ, ki ji sledi s 15,6 odstotka glasov. En mandat je ohranila NSi, za katero je volilo dobrih 11 odstotkov volivcev.

V Evropski parlament so bili z liste SDS in SLS izvoljeni Milan Zver, Romana Tomc in Franc Bogovič, z liste SD Tanja Fajon in Milan Brglez, z liste LMŠ Irena Joveva in Klemen Grošelj, z liste NSi pa Ljudmila Novak, kažejo delni izidi po preštetih v nedeljo oddanih glasovnicah in glasovih predčasnega glasovanja. Vsi so bili izvoljeni s preferenčnimi glasovi.