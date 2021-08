Na Kongresnem trgu množica zvestih navijačev sprejela olimpijce

Olimpijce so na Kongresnem trgu sprejeli zvesti navijači, ki so ga napolnili do zadnjega kotička. V zraku so plapolale slovenske zastave, zbrana množica se je veselila in s ponosom pozdravljala naše športnike. Prek video povezave sta jih pozdravila kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič, na sprejemu pa prav tako ni bilo košarkarjev, ki so jih mnogi pričakovali. In še enkrat več se je izkazalo, da ne more prav nihče povezati ljudstva tako kot uspehi športnikov. Vsi prejemniki kolajn in njihovi trenerji so prejeli nagrado Olimpijskega komiteja.