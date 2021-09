Na Kongresnem trgu z bučnim aplavzom pozdravili srebrne odbojkarje

V nedeljo vidno razočarane odbojkarje, ki so se že vrnili v domovino, so z energijo zagotovo napolnili številni navijači, ki so se na Kongresnem trgu v Ljubljani zbrali na uradnem sprejemu. Za odbojkarji so naporni dnevi, po čustveni tekmi jih je zgodaj zjutraj že čakal let domov. Na brniškem letališču so tako naši junaki pristali nekaj minut čez deveto uro zjutraj. Na Kongresnem trgu je naša ekipa pred sprejemom nekaj besed spregovorila tudi z Alenom Šketom.

