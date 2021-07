Na Koroškem deroča voda odnašala ceste

Medtem ko se je večina Slovencev veselila z našimi kolesarji, so se na Koroškem tresli od strahu ob pogledu na močno neurje, ki je popoldne zajelo to območje. Močno deževje je povzročilo dvigovanje rek, ki so poplavile polja in travnike ter zalile veliko stanovanjskih objektov, gospodarskih poslopij, garaž in poslovnih prostorov. Na nekaterih predelih je deroča voda celo odnesla del ceste. V Slovenj Gradcu se je zaradi hitrega naraščanja reke Mislinje oglasila sirena.

