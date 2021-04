Na območju med Slovenj Gradcem in Uršljo goro se, kot kaže, gibljeta dva, morda celo trije rjavi medvedi, in to po pobočjih, kjer jih doslej niso bili vajeni. Enega od lovcev, s katerim smo govorili, je eden od njih celo več kot 20 minut čakal pod prežo in se, kljub ropotu, ki ga je lovec ustvarjal, enostavno ni zmenil zanj.

icon-expand