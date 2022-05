Glede na to da je število otrok s prekomerno telesno težo zraslo za tretjino, osnovni razlog pa je premalo gibanja, je smiselno iskati rešitve. V Črni na Koroškem odgovarjajo, da je z ustrezno prehrano, predvsem pa z gibanjem in telovadbo, treba začeti že zelo zgodaj. Zato so pripravili in zdaj tudi slavnostno odprli otroško različico projekta K24. Katere so te koroške skrivnosti?