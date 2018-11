Na Kosovu napeto po aretaciji štirih Srbov

Jutranji prizori na ulicah Kosovske Mitrovice so spominjali na vojno. Pripadniki posebnih enot kosovske policije Rosu so zgodaj zjutraj z več vozili pridrveli v severni del mesta in vdrli v eno od stavb. Tam so najprej aretirali dve osebi, zatem pa še tretjo in četrto. Slišali so se rafali, oglašale so se sirene za nevarnost, poročajo srbski mediji.

Med priprtimi tudi policist, ki je sodeloval pri preiskavi umora

Uradno je bila akcija specialnih enot kosovske policije izvedena na štirih lokacijah v Mitrovici, povezana pa z umorom zmernega politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića. Med aretiranimi se je znašel tudi policist Dragiša Marković, ki je sodeloval pri preiskavi Ivanovićevega umora. Ostali priprti so po poročanju srbskih medijev Sašo Ćurčić, Marko Rošić in Nedeljko Spadojević. Trije naj bi bili aretirani v povezavi z umorom, enega pa naj bi prijeli zaradi oviranja policije prii opravljanju dolžnosti oziroma upiranja policistom. S kosovskega tožilstva so medtem sporočili, da še vedno iščejo namestnika župana Mitrovice Milana Radojčića.