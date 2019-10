Na Kosovu izenačeni LDK in Samoopredelitev

Volitve so sicer potekale mirno. O manjšem incidentu so poročali le iz Kosovske Mitrovice, kjer so aretirali dva člana volilnega odbora, ker naj bi dovoljevala oddajanje glasovnic v nasprotju s pravili. Glasovanje naj bi namreč dovolila tudi tistim, ki se na volišču niso mogli izkazati s kosovskimi osebnimi dokumenti.

Da se morajo volivci legitimirati s kosovskimi dokumenti, je septembra odločila kosovska državna volilna komisija. Kosovski Srbi so že pred volitvami opozarjali, da gre za poseg v volilno pravico Srbov.

Predvsem na severu Kosova naj bi bilo namreč relativno visoko število Srbov, ki imajo zgolj v Srbiji izdane osebne dokumente. Po poročanju agencije APA bi lahko nova pravila onemogočila glasovanje na današnjih volitvah okoli 5000 kosovskim Srbom. Na dosedanjih volitvah so se lahko volivci legitimirali tudi s srbskimi osebnimi dokumenti.

Kosovski predsednik Hashim Thaci je ob oddaji volilnega lističa v Prištini dopoldne pozval prebivalce Kosova, naj izkoristijo svojo volilno pravico. Kot je poudaril po poročanju radiotelevizijeRTK, so današnje volitve glasovanje o evroatlantski prihodnosti Kosova, boljšem življenju za ljudi, gospodarskem razvoju in novih delovnih mestih.

Da je današnji dan odločilen za Kosovo, je ob oddaji glasovnice poudarila tudi Vjosa Osmani iz Demokratske lige Kosova (LDK), ki bi v primeru zmage svoje stranke na volitvah lahko postala prva predsednica kosovske vlade.

Predčasne volitve so na Kosovu sicer razpisali, potem ko je premier Ramuš Haradinajjulija letos po skoraj dveh letih in pol odstopil s položaja. To je storil zaradi povabila Posebnega sodišča za vojne zločine na zaslišanje. Haradinaj je bil namreč med vojno na Kosovu med letoma 1998 in 1999 eden od poveljnikov Osvobodilne vojske Kosova. Današnje volitve so četrte predčasne parlamentarne volitve od razglasitve samostojnosti Kosova leta 2008.