Na Kosovu po preštetju skoraj vseh glasov v vodstvu Samoopredelitev

Kurti je okrog polnoči skupaj s svojimi privrženci v središču Prištine že slavil zmago. "Republiko smo rešili ujetništva politike. Danes smo končali to dramo,"je pred tem dejal za televizijsko postajo T7 in se zavzel za čimprejšnjo sestavo nove vlade.

Predčasne volitve so na Kosovu razpisali, ko je premier Ramush Haradinaj julija letos po skoraj dveh letih in pol odstopil s položaja. To je storil zaradi povabila Posebnega sodišča za vojne zločine na zaslišanje. Haradinaj je bil namreč med vojno na Kosovu med letoma 1998 in 1999 eden od poveljnikov Osvobodilne vojske Kosova.