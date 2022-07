Na Krasu ponovno zagorelo, domačini še vedno prepričani, da je na delu požigalec

Čeprav smo vsi po tihem upali, da se bo situacija na Krasu končno umirila, je v sredo znova zagorelo. In to tam, kjer doslej še ni. Požar se je s hriba Veliki Ovčnjak zaradi močne burje širil proti Železnim vratom, 180 gasilcem sta zato na pomoč pri gašenju priskočila tudi dva helikopterja Slovenske vojske. So pa ekipe na zdaj že trinajsti dan požara že prav pošteno utrujene. V sredo je na Krasu tudi naša ekipa spremljala, kaj se dogaja z novim požarom na Velikem Ovčnjaku, kjer je zagorelo okoli 20 hektarjev. Je na delu res požigalec?

