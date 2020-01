Zunaj Kitajske so do zdaj potrdili okoli 80 primerov okužbe s koronavirusom v okoli 20 državah. Rusija je, da bi preprečila širjenje virusa, zaprla kopensko mejo s Kitajsko. Na evakuacijo iz Vuhana medtem čaka približno 600 državljanov EU. Sum na virus pa ugotavljajo tudi na križarki v Italiji, na kateri so tudi Slovenci.