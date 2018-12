Na krovu letala pozabili človeško srce

Letalo ameriške letalske družbe Southwest Airlines, ki je bilo na poti v Dallas, se je moralo vrniti v Seattle, ker so na krovu pozabili človeško srce, namenjeno presaditvi v eni od bolnišnic v Seattlu.

Letalo je opravilo že okoli 950 kilometrov od več kot 2500 kilometrov dolge poti, nakar so ugotovili, da je na krovu še vedno tovor s človeškim organom, namenjenim iz Kalifornije v bolnišnico v Seattlu. "Ko smo opazili napako, smo takoj začeli s postopki za vrnitev v Seattle," so povedali v letalski družbi.

Podrobnejših informacij niso podali. Vendar pa je pilot potnikom po poročanju časnika Seattle Times povedal, da je v tovoru človeško srce.

Zaradi napake so zapravili štiri ure, od tega tri v zraku, pri čemer pa je presaditvi namenjeno človeško srce lahko shranjeno od štiri do šest ur. ZdravnikAndrew Gottschalk, ki je bil na letalu, je povedal, da so bili drugi potniki šokirani, ko so izvedeli, kako kratko je to časovno obdobje. Dodal je, da gre za"grozljivo zgodbo velike malomarnosti".