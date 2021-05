Na Krvavcu zaključili rekordno smučarsko sezono: zbrali kar 123 smučarskih dni

Da je vreme res ponorelo, dokazuje tudi dogajanje na Krvavcu, kjer so še zadnjič v letošnji sezoni odsmučali in s tem podrli rekord. Še nikoli se namreč smučarska sezona ni zavlekla skoraj do konca maja. In čeprav smo zaradi epidemije videli veliko zapletov, tudi spor lastnika Janeza Janše z vlado Janeza Janše in precej obiskov inšpektorjev, so na koncu zbrali kar 123 smučarskih dni, s čimer so krepko presegli cilj stotih dni smučanja. In tisti, ki so prišli še zadnjič letos, so bili za to vztrajnost – no, za ta hedonizem – tudi pošteno nagrajeni.

