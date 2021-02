Na kulturni praznik pred tovarno Rog simboličen pogreb kulture

Pred dnevi je na družbenem omrežju Facebook zaokrožil poziv za ponovni shod vseh tistih, ki nasprotujejo rušenju nekdanje tovarne Rog. A tokrat gre za simbolični dogodek z imenom Pogreb kulture, s katerim želijo nekdanji uporabniki prostorov, nasprotniki gradnje novega centra in številni umetniki prav na dan slovenskega kulturnega praznika poudariti, kako pomemben je bil ta prostor za ljubljanske kulturnike in umetnike. Ti so se namreč zbrali pred Rogom in pred vhod prinesli cvetje in razne predmete - prižgali so tudi sveče.