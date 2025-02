Na kulturni praznik na POP TV maraton slovenskih filmov

Ste mojstri filmskih citatov ali vam prizori uidejo iz spomina? Kako dobro poznate legendarne slovenske filme? Ljubezenske iskrice, nepozabne melodije, potovanja, ki so spremenila življenja. Vse to smo za vas pripravili na POP TV, kjer nas v soboto, na kulturni praznik, čaka maraton slovenskih filmov. Za ogrevanje pa je Aleksander Pozvek pripravil kviz o slovenskih filmih. Tekmovalki pa sta igralka in voditeljica Melani Mekicar in novinarka rubrike Pop In Anastasija Jovič.