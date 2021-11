Po zasneženem vikendu ni več dvoma, da je zima že v polnem teku, to pa pomeni tudi vedno nižje temperature in neizogibno ogrevanje. Na kaj pa se ogrevate vi? So to drva, peleti ali sekanci, morda elektrika ali zemeljski plin ali pa še vedno prisegate na kurilno olje? Kateri način ogrevanja prevladuje med Slovenci?