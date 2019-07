Na letališču v Amsterdamu nerodno trčili letali Easyjeta in KLM

Kot je razvidno iz fotografij, ki so jih potniki objavili na družbenih omrežjih, je Easyjetov Airbus 320 s krilom zadel in poškodoval horizontalni stabilizator na repu Boeinga 737-800.

Potniki na poti v London so medijem povedali, da so občutili rahel sunek, a se jim to ni zdelo nič nenavadnega. Kasneje so morali na letalu ostati skoraj dve uri, dokler ni osebje letališča ugotovilo, kako rešiti nastalo situacijo.

Potniki britanskega nizkocenovnika so v London z nadomestnim letalom poleteli štiri ure po dogodku, potniki KLM pa so, prav tako z nadomestnim letalom, odleteli v Madrid. Obe letali, vpleteni v nesrečo, so prizemljili, da bi opravili preiskavo dogodka.

Tako Easyjet kot KLM sta dogodek potrdila in poudarila, da potniki niso bili ogroženi, vzrok nesreče pa še ni znan.