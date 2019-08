Na letalu EasyJet sedež brez naslonjala? Brez skrbi ... 

Pogosto se zgodi, da ljudje na družbenih omrežjih širijo novice, ki bi bile lahko lažne ali zgolj napačne. Tokrat je zgodba o sedežu brez naslonjala. Eden od uporabnikov je na Twitterju objavil fotografijo, nato se je usul plaz očitkov nad EasyJet, ki se je res slabo odzval.

Uporabnik Twitterja Matthew Harrisje objavil fotografijo, na kateri je videti potnico, ki sedi na sedežu brez naslonjala. Nato je dodal, da gre za let 2021 iz Lutona v Ženevo, označil še mednarodno združenje letalskih prevoznikov IATA in evropsko letalsko nadzorno agencijo EASA in vprašal, kako je to mogoče?

Težava se je pravzaprav začela na dveh točkah, in sicer da je veliko ljudi dodalo, da gre za nizkocenovnega letalskega prevoznika in da je to mogoče, ker radi varčujejo in "napolnijo" letala. Druga napaka pa je bila v neprimerni komunikaciji EasyJeta , ki je Matthewa prosil, da fotografijo izbriše in se jim javi, kar je vzbudilo veliko ogorčenja, češ da bi rad EasyJet prikril neverjetno stvar. Pod objavo so se oglasili številni piloti in tehnično osebje, ki so opomnili, da gre za standardno prakso, saj nedelujoči sedeži lahko omejujejo varnostne postopke, kot je evakuacija. Razlogi, zakaj bi bila naslonjala odstranjena? Petter Hörnfelt, kapitan pri Ryanairu, je omenil, da mogoče ni najbolje delovala mizica, ki bi se lahko spustila, ali pa naslonjalo ni ostalo v pokončnem položaju. To je pomembno, ker so, kakor je videti na sliki, sedeži v bližini izhoda v sili, kar pomeni, da morajo biti brezhibni. Tudi EasyJet je potrdil, da so sedeži bili prazni.

EasyJet FOTO: 24ur.com

Če pogledamo seznam minimalno potrebne opreme za Airbus A320, na strani 25-5 (FAA-verzija) piše, kakšne so zahteve za sedeže, in nedelujoč ali potencialno varnostno neustrezen sedež ne sme imeti potnika. Podobne zahteve za opredelitev kot nedelujoč sedež so nedelujoč varnostni pas, prevelik nagib, ki ga ni mogoče popraviti, naslonjalo za roke, ki se ne spusti, ali da ni mogoče zakleniti mizice. V tem primeru je treba sedež pustiti prazen, tehniki ga morajo zavarovati in posadka mora potnike opozoriti na tehnično pomanjkljive sedeže. Posadka je tako najverjetneje opazila, da sedeži ne izpolnjujejo minimalnih varnostnih zahtev, zadevo predala tehnikom, ti pa so se odločili, da je verjetno hitreje sedeže odstraniti, kot pa jih popraviti. Kot je Petter omenil, bi bilo verjetno 180 ostalih potnikov zelo nezadovoljnih, če bi bilo celotno letalo prizemljeno, ker se je nekaj sedežev preveč nagnilo. Tudi komentarji, da če so v takšnem stanju sedeži, kaj je šele z motorji, je popolnoma neumesten. Kot je komentiral tudi Petter, je ravno to dokaz, da so se pri EasyJetu držali strogih varnostnih zahtev in procedur in da je prav tako na sliki videti, da so na tleh in se je gospa usedla, ker je čakala, da se izprazni vrsta. Evakuacija mora biti zaključena v 90 sekundah Zakaj pa je pomembno, da so izhodi brezhibni? Že pred časom smo pisali, da morajo biti potniška letala izdelana tako, da je možno evakuirati vse ljudi na krovu v 90 sekundah ali manj.Obstajajo jasna pravila, koliko je treba imeti izhodov v sili, koliko je izurjenjega kabinskega osebja in kakšni materiali se lahko uporabljajo pri izdelavi letala.

Ena od nesreč, ki je najbolj vplivala na te varnostne spremembe, ki veljajo še danes, je bila nesreča boeinga 737 letalske družbe British Airtours. FOTO: AP