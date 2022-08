Sodišče v teksaškem Austinu je desničarskemu skrajnežu Alexu Jonesu prisodilo štiri milijone evrov kazni zaradi zaradi laži o pokolu 26 ljudi leta 2012 na osnovni šoli Sandy Hook. Jones je trdil, da je 20 otrok, pobitih v strelskem pokolu, živih. Njihove starše pa označil za levičarske statiste, ki želijo odpraviti pravico do orožja. Zaradi njegovega hujskaštva so bili starši pobitih otrok tarča groženj s smrtjo in celo fizičnih napadov skrajnih desničarjev.