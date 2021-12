Na ljubljanski tržnici še naprej ponudba hrane in pijače

Vlada je spremenila odlok, ki prepoveduje strežbo hrane in pijače na sejemskih prireditvah, torej tudi na božičnih sejmih. Ni pa tudi zaostrila oziroma prepovedala strežbe hrane in kuhanega vina na stojnicah na tržnicah. To pomeni, da bodo ponudniki na Pogačarjevem trgu na ljubljanski tržnici lahko stregli hrano in pijačo še naprej. A vlada je napovedala tudi poostren nadzor inšpektorjev, ki strogo preverjajo, če je kjer koli prisotna stoječa strežba.