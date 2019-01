Na Madžarskem novi protesti proti Orbanovi vladi

Na ulicah madžarskih mest je več tisoč ljudi znova protestiralo proti vladi desničarskega premierja Viktorja Orbana in novi delovni zakonodaji. Protesti so potekali v Budimpešti in še 60 mestih in krajih po državi.

FOTO: AP Po poročanju madžarskih medijev se je v prestolnici danes zbralo okoli 2000 protestnikov, v Miskolcu na severovzhodu države pa več kot tisoč. Prejšnjih protestov se je sicer udeležilo več ljudi. Nova delovna zakonodaja, ki je začela veljati 1. januarja, med drugim število dovoljenih nadur povečuje z 250 na 400 ur letno, obdobje njihovega izplačila pa podaljšuje z enega leta na tri. Madžarski sindikati in opozicija novo zakonodajo označujejo za suženjsko in opozarjajo, da vlada na ta način prikrito uvaja šestdnevni delovni teden. Orban po drugi strani izpostavlja, da je odločitev za nadure prostovoljna. Protestno gibanje, ki je bilo sprva uperjeno proti novi zakonodaji, se je razširilo na splošne proteste proti Orbanovi vladi. Demonstracije so na vrhuncu pritegnile okoli 10.000 protestnikov.