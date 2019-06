Na Madžarskem obtožnica proti kapitanu ladje za križarjenje

Kapitana so madžarske oblasti prijele v četrtek in ga zaslišale v zvezi z"ogrožanjem ladijskega prometa, ki je posledično povzročilo več smrti".

Iz sodišča v Budimpešti so sporočili, da je 64-letni kapitan ladje Viking Sigyn obtožen. Ostale podrobnosti niso znane.

Spomnimo

Ladja Viking Sigyn je v sredo zvečer ob obilnem dežju trčila v manjšo turistično ladjo Hableany (Morska deklica).

Potniška ladja, registrirana v Švici, je zadela turistično ladjo, ki je nato v nekaj sekundah potonila. Madžarska policija je sporočila, da je preiskava pokazala, da je bil kapitan iz Odesse malomaren, zato so ga najprej zaslišali, nato pa še pridržali.

Reševalci še vedno iščejo morebitne preživele, čeprav je zaradi hladne vode in močnih tokov upanja zelo malo. Rešili so le sedem od 35 ljudi na krovu, od tega so štiri že odpustili iz bolnišnice.

Posnetki nadzornih kamer iz okolice parlamenta so razkrili, da je ladja v bližini Margaretinega mostu od zadaj trčila v ladjo Hableany ali Mermaid.

Večina turistov je bila stara med 40 in 50, med njimi tudi šestletna deklica

Na ladji je bilo skupaj 35 ljudi, med njimi trideset južnokorejskih turistov, trije njihovi vodniki in dva madžarska člana posadke. Večina Korejcev je bila stara med 40 in 50 let, med njimi je bila tudi šestletna deklica.