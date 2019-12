Uzakonili večji nadzor nad gledališči: 'Gre za krajo še enega področja, ki pripada javnosti'

Zakon uvaja nacionalni kulturni svet, preko katerega bo vlada izvajala "centralizirano strateško upravljanje kulturnih sektorjev" in povečala vlogo pri vodenju občinskih gledališč in financiranju.

Predlog zakona je vlada v parlament vložila v ponedeljek, ko se je proti predlogu na protestih v Budimpešti zbralo več tisoč ljudi. Na hladen dan je več tisoč ljudi izražalo nestrinjanje z novo zakonodajo, na transparentih pa je med drugim pisalo tudi "Prašici, roke stran od gledališča".

Znani igralci, gledališki režiserji in župan madžarske prestolnice so na protestnem shodu spregovorili proti predlogu zakona, za katerega menijo, da bo ogrozil neodvisnost gledališč. Načrti vlade jih spominjajo na komunistično dobo, ko je država nadzirala večino vidikov javnega življenja.

"Sem demokrat in to je korak h kraji še enega izmed področij, ki pripada javnosti – tokrat so to gledališča," pa je povedal 67-letni protestnik, sicer upokojeni voznik avtobusa.