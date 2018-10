Na Majorki še vedno pogrešajo petletnega dečka in dva Nemca

Pogrešanega petletnega dečka je ponoči iskalo približno 150 reševalcev, ko se je zdanilo, pa sta se iskalni akciji pridružila tudi helikopter in dron s senzorjem za toploto, poroča španska televizijaTVE.

Ko je zaradi naliva poplavilo ulice mesta Sant Llorenc des Cardassar, je bil deček v avtu skupaj z mamo, ki ni preživela, je dejal tiskovni predstavnik regionalnih oblasti. Preživela pa je dečkova sestra, je dejal.

V poplavah je umrlo šest moških in štiri ženske, med žrtvami so britanski par in Nizozemka, so na Twitterju sporočile reševalne službe balearskih otokov. Med žrtvami je tudi moški, čigar identitete še niso ugotovili, predvidevajo pa, da je tujec.

Potem ko je v dveh urah padlo več kot 230 litrov vode na kvadratni meter in so se ceste v mestu Sant Llorenc des Cardassar spremenile v besne reke vode in blata, so imeli prebivalci le malo časa, da se umaknejo pred poplavami.

Z ulic mesta Sant Llorenc des Cardassar, ki leži približno 60 kilometrov vzhodno od glavnega mesta Balearov, Palme de Mallorce, so danes začeli odstranjevati blato, ki so ga nanesle poplave. Ulice so prekrite z zmečkanimi vozili, mokrimi vzmetnicami, uničenim pohištvom in izruvanim drevjem, lokalni prebivalci pa ob pomoči prostovoljcev skušajo rešiti najbolj vredne stvari iz tega, kar je po poplavah ostalo od njihovih domov.