Na Malti po 16 letih prijeli enega najbolj iskanih zločincev v Evropi

Prijeli so enega najbolj iskanih ubežnikov v Evropi, ki je bil na begu več kot 16 let. 41-letnega Christopherja Guesta Mora Jr. so aretirali na Malti, potem ko je iz Velike Britanije pobegnil po umoru Briana Watersa leta 2003, poroča BBC.

More Jr. je Watersa skupaj s tremi drugimi mučil in pretepel do smrti vpričo njegovih dveh otrok. 69-letni John Wilson, 60-letni James Raven in 41-letni Otis Matthews so bili obsojeni in prestajajo kazen dosmrtnega zapora.

44-letni Waters je na svoji kmetiji gojil indijsko konopljo, skupina, ki ga je ubila, pa je od njega zahtevala denar, ki ga je zaslužil s prodajo. Zvezali so ga na stol, ga bičali, zažigali, ga napadli s spenjalno pištolo, obesili za noge in pretepli ter spolno zlorabili z železno palico. Med triurnim mučenjem so mu zadali 123 poškodb.

Napadli so tudi njegovega sina Gavina in hči Natalie, ki je takrat ravno dopolnila 21 let. Med napadom naj bi ji v glavo uperili pištolo.

More Jr. je bil obtožen, da je sodeloval pri umoru, poskusu umora drugega moža in odvzema prostosti ter napada na druge žrtve zločina, še piše BBC.

Nacionalna agenija za boj proti kriminalu (NCA) je sporočila, da je v združeni akciji z malteškimi oblastmi ubežnika aretirala v četrtek na severu Malte. "Zelo dolgo smo čakali na ta trenutek. Nikoli nismo obupali," je povedal Graham Roberts iz NCA.

"More Jr. je del zelo uspešne Operacije Captura, v kateri smo izmed 96 ubežnikov, prijeli večino. Iščemo jih le še 12," je še dodal.

Na seznam najbolj iskanih zločincev je bil dodan aprila, domnevali pa so, da bi se lahko nahajal v Španiji, na Malti ali v Južni Ameriki.