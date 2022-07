Na Matajurju po sedmih dneh rešili italijanskega pohodnika

V Italiji, tik ob naši meji, so po sedmih dneh rešili italijanskega pohodnika, ki se je na Matajur odpravil kar sam. Ko je z markiranih poti zavil, mu je očitno spodrsnilo in padel je v luknjo, iz katere se ni mogel sam rešiti. Italijanske reševalne sile so širše območje, kjer naj bi pohodnik izginil, večkrat preletavale s helikopterji in droni. Na slovenski strani meje so območje pregledovali tudi naši reševalci. Po sedmih dneh so ga živega in z lažjimi poškodbami uspešno rešili.