Na mednarodnem izboru najboljšega učitelja tudi slovenska predstavnica

Šolanje na daljavo je močno spremenilo način dela za učitelje, ki so ostali brez pristnega osebnega stika z učenci in s kopico tehničnih posebnosti, ki so marsikomu povzročale težave. In prav v teh posebnih časih bo na mednarodnem izboru v Dubaju za najboljšega učitelja na svetu Slovenijo zastopala zmagovalka projekta Učitelj sem, učiteljica sem, Nina Jelen iz Zagorja ob Savi, ki je nekoč dejala, da je delo učitelja najboljše delo na svetu. Se po prestavitvi poučevanja na splet še vedno strinja s to izjavo?

