Mednarodni dan mladih so tokrat Združeni narodi posvetili dostopnemu in relevantnemu izobraževanju. Slovenci smo lahko precej zadovoljni, saj je izobraževanje dostopno in kakovostno. Vendar pa ga bo treba prilagoditi na čas, ki prihaja. V Sloveniji je bilo sicer v začetku leta 309.000 mladih, od katerih se je več kot polovica izobraževala.