Na mejnem prehodu Obrežje v zgolj 14 urah opravili okoli 1000 hitrih testov

Hitre teste opravljajo tudi na petih mejnih prehodih in na brniškem letališču. Testirajo vse tiste, ki jim je, ker negativnega PCR-testa predhodno ne predložijo, izdana karantenska odločba. Samo na mejnem prehodu Obrežje so v le dobrih 14 urah opravili okoli tisoč testov, pozitivnih je bilo približno 40. So pa v preteklih dneh, ko so se mnogi vračali z dopustovanja, samo na mejnih prehodih izdali skoraj 8900 odločb, a so jih na koncu več tisoč tudi preklicali. V izolacijo je moralo le nekaj več kot 1900 ljudi.

