Na mejo poslali otroke: 'Odprite mejo, mi hočemo v Nemčijo'

"Pomagamo jim, kolikor je mogoče. Dajemo jim hrano, cigarete. Žalostno je gledati, kako živijo pod milim nebom," je za 24sata.hr povedal Zlatko Mistadanagićiz Velike Kladuše, ki živi v neposredni bližini mejnega prehoda Maljevac.

Potem ko so v sredo skušali prebiti ovire na meji, so včeraj migranti predvsem protestirali proti dejstvu, da meja zanje ostaja zaprta. Na mejo so poslali nekaj otrok, ki so nosili napise in vzklikali - "odprte meje", "odprite mejo, hočemo v Nemčijo", "človekove pravice", "Evropa, kje si".

Pred mejo so večinoma ljudje iz Irana, Afganistana in Pakistana. "Želimo čez mejo v Nemčijo. Prosim, odprite mejo,"je dejal Mohamed, eden od migrantov.

V skupini so večinoma mladi moški, pa tudi peščica žensk in otrok. Hrvaški mediji poročajo, da so neuradno izvedeli, da naj bi bila med migranti tudi skupina, ki jo je policija prepoznala kot nasilno in prav ta naj bi ljudi ščuvala k poskusu nasilnega prehoda meje. V sredo so policiste napadli s kamni, steklenicami in drugimi predmeti.

V Veliki Kladuši medtem ostaja več tisoč migrantov. Potem ko je Madžarska povsem zaprla svoje meje, zdaj migranti v Nemčijo želijo preko Turčije, Grčije, Srbije, BiH, Hrvaške, Slovenije in Avstrije. Hrvaški organi so v prvih šestih mesecih leta pri nezakonitem prestopu meje ujeli 2639 ljudi.

"Težava je, ker BiH tako dolgo ni reagirala na migrantsko krizo in ni zgradila namestitvenih centrov. Zdaj imamo situacijo, ko migranti hodijo po hišah, bilo je tudi več pretepov. Oblasti jih iz Sarajeva pošiljajo v Veliko Kladušo in Bihać. Mislijo, da so tako rešili problem," je situacijo za 24sata.hr še opisal Mistadanagić, ki je sicer mnenja, da bi bilo treba odpreti mejo. "Nima smisla, da jih zadržujemo. Naj gredo, kamor želijo - v Nemčijo, na Švedsko, v Francijo."

Hrvaški notranji minister Davor Božinović pravi, da ima Hrvaška na meji dovolj sil - tudi zato, ker situacijo zaenkrat obvladujejo organi BiH. Je mejni prehod Maljevac še naprej zaprt.

So pa oblasti zaskrbljene zaradi humanitarne krize, ki nastaja na meji med državama. Prihaja namreč zima, namestitev za ljudi pa ni. Primanjkuje tudi tople obutve, oblačil, težave so s higieno.

Vlaki za Bihać še naprej polni

Na območje sicer prihajajo novi in novi migranti. Novinarji N1 so na železniški postaji v Sarajevu govorili z migranti, ki kljub situaciji na meji želijo v Bihać. Pa čeprav tam oblasti nekaj ljudem že niso dovolile, da vlak nato tudi zapustijo.

"Jaz grem v Bihać jutri. Čakam še prijatelje, ki naj bi prišli danes. Jutri bomo kupili karto za Bihać v eno smer,"je novinarjem povedal eden od migrantov. Včeraj je ob odhodu vlaka karto v eno smer kupilo 36 migrantov, med njimi skupina 13 Pakistancev.

Da obstaja velika verjetnost, da jih bodo po uporu lokalnih prebivalcev v Bihaću vrnili v Sarajevo, vedo. "Sem slišal, ampak - kaj naj storim? Nimam denarja, nimam hrane, nimam doma. Mi gremo naprej, kljub tveganju. Tveganje je del življenja."

Ostali potniki se na migrante odzivajo različno. Medtem ko ene situacija ne moti: "Saj nimajo kuge, tudi mi smo bili nekoč begunci." Druge skrbi: "Bo varno?"

Predstavnik železnic jim zagotovi, da bo, saj bodo migranti potovali ločeno. Ali bodo na cilj, kamor želijo, tudi prišli, pa ostaja vprašanje. "Odprite meje, prosimo vas,"pravijo migranti. Zaenkrat meja ostaja zaprta. Migranti tako upajo, da bodo našli tihotapce, ki jim bodo čez mejo pomagali po skritih poteh, ali da se bo meja odprla zaradi pritiska nevladnih organizacij ali javnosti.