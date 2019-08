Na meniju voditeljev G7 svetovno gospodarstvo, trgovina, politične in okoljske krize

Voditelji sedmih najrazvitejših držav sveta (G7) danes na vrhu v francoskem Biarritzu razpravljajo o svetovnem gospodarstvu, trgovini in varnosti. Že med sobotno večerjo so po navedbah diplomatskih virov spregovorili tudi o aktualnih političnih krizah, kot so odnosi z Rusijo in Iranom. Zasedanje tudi danes spremljajo protesti.

Voditelji so se med sobotno večerjo, s katero se je uradno začelo zasedanje, strinjali o "okrepitvi dialoga in koordinaciji" glede obstoječe krize v odnosih z Rusijo. Vendar pa sedmerica meni, da je še prezgodaj za ponovni sprejem Rusije v skupino, ki bi znova postala G8, so navedli diplomatski viri.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki bo prihodnje leto gostil vrh G7, je sicer nakazal možnost, da bi Rusijo znova povabili v skupino, ki jo ob ZDA sestavljajo Velika Britanija, Kanada, Francija, Nemčija, Italija in Japonska.

Na vprašanje o tej možnosti je Trump danes odgovoril: "Tega ne vem. Vsekakor je možno."

Voditelji so se dotaknili tudi Irana, s katerim so odnosi po več incidentih s tankerji v Perzijskem zalivu precej napeti. Strinjali so se, da Macronu poverijo, naj govori s Teheranom in nanj naslovi sporočilo.

Ponovno so zatrdili, da je njihov cilj "preprečiti Iranu, da pridobi jedrsko orožje". Obenem je potrebno umiriti razmere v regiji in najti pot za dialog.

Francija je na čelu evropskih prizadevanj, da bi rešili mednarodni jedrski sporazum z Iranom, ki je po umiku ZDA oslabljen. O iranski krizi je Macron pred začetkom vrha govoril tudi s Trumpom. Pariz si prizadeva za "premor", v okviru katerega bi Teheranu dovolili izvoz določene količine nafte, Iran pa bi se v zameno zavezal k spoštovanju zavez iz jedrskega sporazuma.

Med temami, ki naj bi jih načeli voditelji, bodo po napovedih tudi protesti v Hongkongu in zapletanje odnosov na indijski podcelini v zvezi z vprašanjem Kašmirja, pa tudi okoljski izzivi, vključno z uničujočimi požari v amazonskem pragozdu.

Zasedanje G7 spremljajo tudi protesti. V mestu Bayonne nedaleč od Biarritza je dopoldne več sto demonstrantov protestiralo proti okoljski politiki držav G7 in predsednika Macrona. Opozoriti želimo na Macronovo uničujočo podnebno politiko, so povedali na zborovanju in zahtevali konkretne ukrepe.