Na ministrstvu pripravili analizo, s katero bodo lahko preverili neustreznost kadrovanja

Da se direktorske funkcije velikokrat dodeljujejo na podlagi politične izkaznice, je še v vsakem mandatu dokazala vlada, ki si svoje kadre seveda pripelje tudi v svoje ministrske ekipe. A kaj, ko morajo ministri zapustiti svoj stolček? Gre za urbano legendo, da tisti, ki so zaposleni v kabinetih, službo na ministrstvu obdržijo, pa čeprav naj bi odšli skupaj z ministrom, pravi Sanja Ajanovič Hovnik, ki je s svojim Ministrstvom za javno upravo opravila revizijo zaposlitev in premestitev, ki jo je na prvi seji odredila nova vlada. Čeprav so bili narejeni poimenski seznami, ministrica zagotavlja, da ta analiza ne predstavlja lova na čarovnice. Gre sicer za prvo tovrstno analizo.