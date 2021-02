Na množično testiranje tudi trgovci, ki v torek odpirajo svoja vrata

Testiranj so se na praznični dan udeležili tudi številni trgovci. V soboto je namreč vrata odprla le peščica, in sicer 10 do 15 odstotkov tistih trgovin, ki bi se lahko, ocenjujejo na Trgovinski zbornici. Razlog pa seveda čez noč sprejeta vladna odločitev o novem obveznem tedenskem testiranju. Večji del trgovin bo torej v torek, po dolgih treh mesecih spet pozdravil svoje stranke. Na množičnih testiranjih je torej pričakovati precejšnjo gnečo. Kje bodo potekala testiranja in predvsem, kako?

