Na nedeljski dirki v Spielbergu Rossi in Vinales za las ubežala smrti

Ni veliko manjkalo, pa bi cel svet poročal o tragičnem dogodku na Veliki nagradi Avstrije v elitnem motociklističnem razredu Moto GP. Priča smo bili namreč šokantnim prizorom. Centimetrom, predvsem pa sreči se lahko zahvalimo, da ni prišlo do tragedije. Valentino Rossi in Maverick Vinales sta se za las izognila motocikloma, ki sta z veliko hitrostjo letela proti njima po tem, ko sta trčila Franco Morbidelli in Joan Zarco. Slednji je z neprevidno vožnjo sprožil niz grozljivih dogodkov, ki pa so se vendarle končali srečno.