Kako spreten je Timi Zajc v vlogi novinarja?

Minuli vikend se je s tekmama v ruskem Nižnem Tagilu pričela 43. sezona svetovnega pokala smučarskih skakalcev. Prva zmaga je šla Karlu Geigerju, zmagovalec druge tekme pa je bil Halvor Egner Granerud. Odlično so sezono začeli tudi naši orli. Nedeljsko tekmo so kar trije zaključili v prvi deseterici. Anže Lanišek na sedmem mestu, Cene Prevc je bil z rezultatom kariere na petem mestu, Timi Zajc pa je kot najboljši Slovenec za las zgrešil stopničke in pristal na četrtem mestu. Kako pa se Timi Zajc znajde v vlogi novinarja, ko je sogovornik kar njegov prijatelj in sotekmovalec Žiga Jelar?